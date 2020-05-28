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مستشفى الهراوي أجرت فحوص كورونا لـ70 محام بزحلة والنتائج سلبية

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أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن أن ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة، أجرى فحوصات PCR يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 25 و 26 ايار لـ70 محامي تواجدوا في ​قصر العدل​ في زحلة الأسبوع الفائت وأتت النتائج سلبية.

كما وأجري بتاريخ 27/5/2020 91 فحصاً للموظفين و​القوى الأمنية​ العاملين في قصر العدل في زحلة وجاءت نتائجها سلبية، على أن تستكمل باقي النتائج غداً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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