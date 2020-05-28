مستشفى الهراوي أجرت فحوص كورونا لـ70 محام بزحلة والنتائج سلبية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن أن مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، أجرى فحوصات PCR يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 25 و 26 ايار لـ70 محامي تواجدوا في قصر العدل في زحلة الأسبوع الفائت وأتت النتائج سلبية.
كما وأجري بتاريخ 27/5/2020 91 فحصاً للموظفين والقوى الأمنية العاملين في قصر العدل في زحلة وجاءت نتائجها سلبية، على أن تستكمل باقي النتائج غداً.
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