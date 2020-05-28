مستشفى الهراوي أجرت فحوص كورونا لـ70 محام بزحلة والنتائج سلبية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن أن ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة، أجرى فحوصات PCR يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 25 و 26 ايار لـ70 محامي تواجدوا في ​قصر العدل​ في زحلة الأسبوع الفائت وأتت النتائج سلبية.

كما وأجري بتاريخ 27/5/2020 91 فحصاً للموظفين و​القوى الأمنية​ العاملين في قصر العدل في زحلة وجاءت نتائجها سلبية، على أن تستكمل باقي النتائج غداً.