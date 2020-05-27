دعم القطاع غير المهيكل: تسجيل مليوني شكاية وقبول 800 ألف طلب

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حوالي مليوني شكاية على موقع “www.tadamoncovid.ma من طرف الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.

وذكر بلاغ للوزارة أنه إلى غاية 27 ماي الجاري، تم قبول 800 ألف طلب، ورفض 400 ألف طلب، في حين مازال 800 ألف طلب قيد الدراسة.

وبالنسبة للملفات المقبولة، أوضح البلاغ أنه سيتم بعث رسائل قصيرة SMS على الهواتف المحمولة لأرباب الأسر، لتمكينهم من سحب الدعم المؤقت، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس.

وأبرز ذات المصدر أن لجنة اليقظة الاقتصادية تنهي إلى علم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل أن الشكايات التي تم وضعها على موقع “www.tadamoncovid.ma”، منذ يوم الخميس المنصرم، تمت معالجتها فور التوصل بها، وذلك أخذا بعين الاعتبار عناصر الإثبات الجديدة التي قدمها أرباب هذه الأسر.