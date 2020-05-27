بعد غد الجمعة.. الأوقاف اللبنانية تقرر إعادة فتح المساجد أمام المصلين

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح المساجد أمام المصلين اعتبارا من بعد غد الجمعة ، وذلك في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس “كورونا”.

وقالت المديرية، في بيان، إنه “بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقرر إعادة فتح المساجد لأداء صلوات الجمعة والجماعة، ابتداء من بعد غد الجمعة”.

ودعت المديرية ، يضيف البيان، المصلين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية أثناء أداء الصلوات في المساجد، بحيث يتم الوضوء في المنازل، ووضع الكمامات، والقفازات، وإحضار سجادة خاصة لكل مصلي.

وأوضحت المديرية أنها ستعتمد نظام فحص الحرارة للمصلين قبل دخول المساجد، كما تركت تقدير الموقف لرؤساء الدوائر الوقفية في المناطق بناء على تفشى فيروس “كورونا” بها.

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وكانت دار الفتوى اللبنانية قد أعلنت ، في 15 مارس الماضي، تعليق الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، في إطار إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من تفشي وباء “كورونا”.

وأقرت الحكومة اللبنانية، مؤخرا ، تمديد التعبئة الصحية العامة في عموم البلاد إلى السابع من يونيو المقبل ، كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

وتتضمن إجراءات التعبئة العامة، التي أعلنها لبنان منتصف شهر مارس الماضي، سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا، ومنها إغلاق تام لمحال الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى حظر تجول ليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا .