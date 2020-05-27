إعلام سويسري يعتبر تعيين توكل كرمان في فيسبوك مقلق للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

إعتبر موقع إخباري سويسري، تعيين الناشطة الإخوانية توكل كرمان في هيئة حكماء موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، بإنه "مقلق للغاية" .. مطالباً إدارة الموقع بطردها من الهيئة .



وقال موقع "أودياتور أونلاين"، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، "رغم حالة الغضب الكبيرة من تعيين كرمان خلال الأيام الماضية، لم يخرج فيسبوك بأي بيان يوضح موقفه أو يعلن أسباب هذه الخطوة الغريبة".

وتابع أن "فيسبوك بهذا التعيين يمنح تنظيم الإخوان المتطرف فرصة للسيطرة على محتواه".

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ومضى موقع "أودياتور أونلاين"، قائلا "توكل كرمان معروفة بانتمائها للإخوان"، موضحا "هذ التنظيم يصنف على نطاق واسع في أوروبا كتهديد للديمقراطية".

الموقع السويسري، أكد أيضاً، أن "إدارة فيسبوك مطالبة بمراجعة قرارها، واستبعاد توكل كرمان".

ومنتصف مايو/ أيار الجاري، أعلنت شركة فيسبوك، عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.

ويتكون المجلس من 20 شخصا، بينهم كرمان إلى جانب شخص إسرائيلي، وعدد من الشخصيات من عدة دول في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. لاتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى الذي يسمح به أو يلزم بإزالته، من على موقع فيسبوك وتطبيق "أنستقرام"