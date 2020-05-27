السلطات الصحية التونسية: صفر إصابات جديدة بكورونا خلال 48 ساعة

أعلنت السلطات الصحية التونسية أن "حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لا تزال عند مستوى الصفر منذ الأحد الماضي 24 ايار"، مؤكدة "إجراء 637 تحليلا مختبرياً، وأن خمسة تحاليل جاءت إيجابية غير أنها تعود إلى أشخاص قد تم تشخيص إصابتهم في السابق، وهم لا يزالون حاملين للفيروس".
هذا وسجلت تونس حتى الآن 1051 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 929 حالة شفاء و48 حالة وفاة (دون تسجيل وفيات جديدة خلال اليوم الماضي) و74 حالة نشطة.
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