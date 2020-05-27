شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعى لـ1.2 مليون وحدة سكنية وتحويل 50 ألف سيارة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت خطة العام الثالث (2020 / 2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018 / 2019 - 2021 / 2022) والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاستمرار فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لاسيما المحافظات الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز. ومن المستهدف بخطة العام الجديد توصيل الغاز الطبيعى إلى ما يلى : ومن المستهدف بخطة العام الجديد توصيل الغاز الطبيعى إلى ما يلى : 1- 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة إجمالية نحو 4.7 مليار جنية. 2- إنشاء وتطوير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وزيادة عدد مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى. Advertisements 3- تيسير إجراءات عمليات التحويل على المواطنين لاستخدام الغاز الطبيعى والاستفادة من امخفاض سعرة فضلا عن مزاياه البيئة. 4- من المستهدف إنشاء 36 محطة تموين بالغاز الطبيعى و6 مراكز تحويل السيارات بالغاز وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى. يأتى ذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالى الجديد 2020 / 2021، والتى تستهدف دعم منظومة توزيع المنتجات البترولية، مثل البوتاجاز والبنزين والسولار والغاز الطبيعى بهدف ضمان وصولها إلى المستهلكين فى جميع إنحاء الجمهورية، والتى استعرضتها خطة التنمية المستدامة المقدمة إلى البرلمان.

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