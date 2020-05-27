شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الفرجانى يشيد باهتمام الرئاسة بملف الإنفاق فى مجال البر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب أحمد مصطفى الفرجانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان التحية والتقدير لمؤسسة الرئاسة لاهتمامها الكبير وغير المسبوق فى تاريخ هذه المؤسسة بجميع القضايا التى تهم الوطن وجميع المواطنين، معربا عن امتنانهه وإشادته باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خضم مسئولياته الجسام السياسية الخارجية والداخلية بملف الوقف الخيرى واستغلاله أفضل استغلال، ترسيخاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والانحياز الكامل للمواطنين من أهالينا الفقراء والبسطاء.

ووجه " عبد الواحد " تصريحات صحفية اليوم، تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وناظر الوقف لنجاحه وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لدرجة أن أموال الوقف التى أنفقت فى مجال البر وحده خلال السنوات القليلة الماضية وصلت إلى مليار و87 مليون جنيه، والتى تم توجيهها إلى الإعانات النقدية والمساعدات العينية والقروض الحسنة وصكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية، وإطلاق مشروع تجميع جلود الأضاحى وتوجيه قيمتها لشراء سيارات إسعاف وتطوير مرفق المطافئ، والعمل على إمداد العديد من المدارس بالمقاعد الدراسية، وتحمل تكلفة استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة إلى جانب إطلاق وتنظيم قوافل طبية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لعلاج جميع المرضى وبالمجان وإجراء عمليات جراحية لبعض المرضى.

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وقال النائب أحمد مصطفى الفرجانى، إنه لأول مرة فى تاريخ وزارة الاوقاف تصل قيمة الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط واقفين إلى 265 مليون جنيه قروض حسنة، 250 مليون و701 ألف جنيه حصيلة صكوك الأضاحى تم جمعها لشراء 2771 طن لحوم وتوزيعها مجاناً على الفقراء بالتعاون مع وزارات التموين والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية اضافة إلى نجاح وزارة الاوقاف فى إنشاء أهم مدينة عصرية حديثة للحرفيين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر، وتوفير 4920 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة بدر، ونحو خمسة آلاف وحدة أخرى بمدينتى العاشر والسادات، كما أسهمت الاوقاف بالتبرع بخمسين مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، وبناء مائة منزل لأهالى حلايب وشلاتين بمبلغ 25 مليون جنيه ، وتطوير270 منزلًا بقرية الروضة بمدينة بئر العبد بحوالى 16 ونصف مليون جنية ، وصرف 6 ملايين جنيه للمتضررين من آثار السيول التى حدثت هذا العام.

واشار مصطفي، إلى أن الجهود المبذولة لم تقف عند هذا الحد، بل وفرت هيئة الأوقاف المصرية (769) باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين فى محيط مستشفى المطرية العام للإيجار بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاةً للبعد الاجتماعى والظروف الراهنة، وتيسيرًا على الباعة الجائلين، وتشجيعًا لهم على سرعة الانتقال للسوق الجديد، على أن يتم التعاقد عن طريق محافظة القاهرة وبمعرفتها، وذلك كمرحلة أولى، مع قيام محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق، بالإضافة إلى إسهام الأوقاف بمبلغ عشرين مليون جنيه من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة فى مبادرة نور حياة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا الدكتور محمد مختار جمعة المجتمع كله للتفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية والتى تستهدف توفير العلاج اللازم لضعاف البصر والمهددين بفقد نعمة الإبصار، واعتبار ذلك يأتى ضمن أولويات التكافل الاجتماعي، وتنفيس الكرب عن المكروبين.