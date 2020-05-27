شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نثق فى التزام مديريات الأوقاف بتعليمات "الصحة" لفتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب تأييده لقرار وزارة الأوقاف بعرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل مؤكدا ثقته البالغة فيما تتخذه وزارة الأوقاف من إجراءات فى هذا الشأن وترحيبه بعودة العمل بالمساجد.

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وأشاد " محروس " فى تصريحات صحفية اليوم حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الالتزام بضوابط وزارة الصحة والسكان فى كل مايتعلق بالإجراءات الوقائية داخل المساجد على مستوى الجمهورية باعتبار وزارة الصحة والسكان هى صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف فى ضوء مواجهة الجيش المصرى الابيض مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأعرب النائب عماد محروس عن ثقته التامة فى حرص وزارة الأوقاف بجميع قياداتها وأئمتها ومديرى المديريات والادارات على مستوى الجمهورية فى الالتزام التام بما حددته وزارة الصحة والسكان من الإجراءات الوقائية والاحترازية الأولية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين وحفاظًا على المواطنين من تفشى فيروس كورونا المستجد وفى مقدمتها، الحفاظ على مسافات آمنة بين المصلين واستمرار غلق دورات المياه والوضوء بالجوامع والتطهير المستمر للمساجد والتى تشمل الحوائط والسجاد واستخدام الأدوات الشخصية التى تشمل سجادة صلاة أو المصحف بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الصلاة.