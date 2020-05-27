محكمة الإستئناف تخفض الحكم على “مي نعيمة” من سنة إلى 3 أشهر حبسا نافذا

أيدت محكمة الإستئناف، في مدينة الدار البيضاء، الحكم الإبتدائي الصادر في حق صاحبة قتاة على موقع (يوتيوب) “مي نعيمة”، اليوم الأربعاء.

وقضت المحكمة بتخفيض الحكم الصادر في حقها من سنة إلى 3 اشهر حبسا نافذا، ومن المقرر أن تغادر “مي نعيمة”، أسوار سجن عكاشة يوم 16 يونيو المقبل.

وكانت المتهمة، صاحبة قناة على موقع (يوتيوب)، والتي تدعى “مي نعيمة”، والبالغة من العمر 48 سنة، قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما دفع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى اعتقالها.

وبعد أسابيع من اعتقالها في مدينة فاس، أصدرت المحكمة الابتدائية، في الدار البيضاء، قبل شهر، حكما بالحبس سنة نافذة، في حقها، بعد اتهامها بنشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.