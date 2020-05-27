الصين تدعم اليمن بمساعدات طبية ومعونات غذائية

الأربعاء 27 مايو 2020

قال السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ " ان المعونات الغذائية الخاصة بشهر مايو ستصل خلال الايام القادمة الى اليمن ".. مشيرا الى ان كمية جديدة من المساعدات الطبية ستصل اليوم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لمناقشة عددا من مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية وجهود مواجهة جائحة كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وأكد السفير الصيني دعم بلاده الدائم لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة اراضيه ووقوفها مع الشعب اليمني ومساندته في مختلف المراحل والأزمنة.

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وتطرق السفير الصيني الى الجهود التي تقوم بها بلاده لدعم اليمن لمواجهة جائحة كورونا والحميات الاخرى، مستعرضا حجم المساعدات الغذائية التي قدمتها الصين لليمن خلال شهري مارس وابريل.

فيما أشار رئيس مجلس النواب الى ان اليمن تواجه ازمة انسانية كبيرة وكارثة صحية خطيرة جراء تفشي فيروس كورونا والحميات الاخرى في العديد من المحافظات اليمنية، وهو ما يتطلب حشد كافة الامكانيات لمواجهة هذا الوباء ودعم دولي للقدرات الصحية اليمنية.

وعبر عن تقدير اليمن للدعم الصيني في مختلف المجالات الانسانية، وما تقدمه حاليا من معونات طبية لمواجهه جائحة كورونا .. معربا عن امله في رفع مستوى الدعم المقدم من الصين لليمن ومحافظة عدن على وجه الخصوص جراء تفشي فيروس كورونا والحميات الاخرى بما يمكن من مواجهة هذه الامراض بحكم ما تملكه الصين من امكانيات وخبرات في هذا المجال.

وأكد رئيس مجلس النواب دعم اليمن لوحدة الصين وسلامة اراضيها وحقها في اتخاذ الاجراءات الدستورية التي تتفق وعملها الوطني على ارضها في جميع ارجاء الصين بما في ذلك جزيرة هونغ كونغ والبر الصيني بكامله وبسط نفوذها على جغرافية الصين الواسعة وجزرها ومياها الى ما بعد بحر الصين