بالأرقام... هذه الأماكن الاكثر تضررا في خسارة الوظائف

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن "التفشي يهدد أيضا بخلق جيل إغلاق من الشباب الذين سيضطرون لملاحقة سوق العمل لمدة لا تقل عن عشرة أعوام".

وأبقى التقرير بياناته عن خسارة الوظائف في الربع الثاني، المستندة إلى حساب عدد ساعات العمل مقارنة مع مستوى أساس ما قبل الجائحة، دون تغيير مقارنة بما كانت عليه قبل شهر.

وقال جاي ريدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في إفادة صحفية إن الأمريكتين قفزتا من أقل المناطق تأثرا بالجائحة فيما يتعلق بسوق العمل في الربع الأول من العام لتصبحا الأكثر تضررا حيث من المتوقع انخفاض عدد ساعات العمل 13.1 بالمئة في الربع الثاني.

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وقال ريدر إنه "قلق بشدة" بشأن الشباب الذين تأثروا على نحو غير متناسب بالأزمة مضيفا أن هذا قد يؤدي لظهور "جيل إغلاق"؛ وفقا لـ "رويترز".

وتابع "الشباب سيتركون وبأعداد كبيرة، والخطر هو أن هذه الصدمة الأولية للشباب ستدوم لعقد أو أكثر".

وقالت المنظمة إن "أكثر من واحد ضمن كل ستة أشخاص عاملين أعمارهم تزيد على 24 عاما خسروا وظائفهم منذ بداية الجائحة".

ورفعت المنظمة تقديراتها لخسارة الوظائف في الربع الأول من العام بمقدار سبعة ملايين وظيفة إلى 135 مليونا.