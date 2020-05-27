الصحة المغربية: تسجيل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المغرب​، عن "تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة"، مشيرة الى ان "عدد ال​حالات​ التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

وأوضحت الوزارة أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة"، داعية إلى "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية".