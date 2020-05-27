توجه ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ بالشكر إلي الشعب البريطاني بسبب التزامهم الفترة الماضية، عبر اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 9"، بهدف السيطرة عليه والحد من انتشاره". وأكد جونسون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "​بريطانيا​ تمكنت بسبب التزام المواطنين من تخطي مرحلة الذروة"، منبهًا في الوقت ذاته على أنهم "لم يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل كورونا من حياة طبيعية، وهو ما يستلزم البقاء متيقظين تجاه الفيروس بالاستمرار في الالتزام بقدر الإمكان والتباعد الاجتماعي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: تمكنا من تخطي مرحلة ذروة كورونا بسبب التزام المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.