رفع تعليق حضور عاملي القطاع الخاص لمقار أعمالهم بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص، وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة

قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية

والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة والجهات الإشرافية.

كما يتعين على جهات القطاع الخاص، تجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيا في بيئة عمل آمنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).