تنسيق ثلاثي لإعادة تأهيل قبر عمو بابا

وذكرت الهيئة في بيان ان "التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تتقدم بأحر التعازي واشد علامات الحزن لأبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لوفاة شيخ المدربين عمو بابا، أحد رموز الكرة العراقية ومكتشف النجوم، الشخصية الرياضية الوطنية التي جسدت وحدة العراقيين، فقد ترك رحيله غصة في قلوب المحبين، للإنجازات العديدة التي حصدها المرحوم اثناء اشرافه على تدريب المنتخب الوطني".واضافت "نستذكر هذه الذكرى الاليمة لرحيل شيخ المدربين، نتطلع الى ان تكون الفرصة المناسبة للعمل الجاد الملخص، لبناء الاسس الرصينة لكرتنا، لتحقيق التطلعات التي كان يحملها المرحوم، والمتمثلة باعتلاء منصات التفوق الكروي على الصعيدين العربي والاسيوي".

واكدت الهيئة انها "تسعى الهيأة التطبيعية الى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وامانة بغداد لإعادة تأهيل قبر المرحوم عمو بابا والمتحف الخاص بتاريخه ومقتنياته بما يليق ، لأجل رد الدين للتضحيات التي قدمها للكرة العراقية".



ومن الجدير بالذكر ان المدرب عمانوئيل داود الملقب "عمو بابا" و"شيخ المدربين العراقيين" توفى عن عمر 75 عاما.

وولد عمو بابا في بغداد في السابع والعشرين من تشرين الثاني 1934 ، واسمه الكامل عمانوئيل بابا داود، واصبح فيما "عمو بابا.

ومنح في العام 2000 لقب "مدرب القرن العشرين، وقاد المنتخب الوطني في مناسبات عدة، احرز معه ذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الآسيوية في الهند عام 1982، وحصل على لقب بطولة العالم العسكرية في الكويت عام 1979، وقاد المنتخب الاولمبي بالأولمبياد في ثلاث دورات على التوالي في موسكو 1980 ولوس انجلوس 1984 وسيئول عام 1988 ، واشرف على تدريب المنتخب المشارك في بطولة كاس العرب في الاردن العام 1988، وتمكن من قيادة المنتخب الوطني لإحراز لقب بطولة كأس الخليج ثلاث مرات في 1979، و1984، و1988.