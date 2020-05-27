واضافت "نستذكر هذه الذكرى الاليمة لرحيل شيخ المدربين، نتطلع الى ان تكون الفرصة المناسبة للعمل الجاد الملخص، لبناء الاسس الرصينة لكرتنا، لتحقيق التطلعات التي كان يحملها المرحوم، والمتمثلة باعتلاء منصات التفوق الكروي على الصعيدين العربي والاسيوي".
واكدت الهيئة انها "تسعى الهيأة التطبيعية الى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وامانة بغداد لإعادة تأهيل قبر المرحوم عمو بابا والمتحف الخاص بتاريخه ومقتنياته بما يليق ، لأجل رد الدين للتضحيات التي قدمها للكرة العراقية".
ومن الجدير بالذكر ان المدرب عمانوئيل داود الملقب "عمو بابا" و"شيخ المدربين العراقيين" توفى عن عمر 75 عاما.
وولد عمو بابا في بغداد في السابع والعشرين من تشرين الثاني 1934 ، واسمه الكامل عمانوئيل بابا داود، واصبح فيما "عمو بابا.
ومنح في العام 2000 لقب "مدرب القرن العشرين، وقاد المنتخب الوطني في مناسبات عدة، احرز معه ذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الآسيوية في الهند عام 1982، وحصل على لقب بطولة العالم العسكرية في الكويت عام 1979، وقاد المنتخب الاولمبي بالأولمبياد في ثلاث دورات على التوالي في موسكو 1980 ولوس انجلوس 1984 وسيئول عام 1988 ، واشرف على تدريب المنتخب المشارك في بطولة كاس العرب في الاردن العام 1988، وتمكن من قيادة المنتخب الوطني لإحراز لقب بطولة كأس الخليج ثلاث مرات في 1979، و1984، و1988.
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق ثلاثي لإعادة تأهيل قبر عمو بابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.