المفوضية الأوروبية ستقترح 750 مليار يورو لتمويل خطة إنعاش اقتصادية بمواجهة كورونا

لفت مفوض الشؤون الاقتصاديّة في ​المفوضية الأوروبية​ باولو جنتوليني، إلى أنّ "المفوضية ستقترح 750 مليار يورو، لتمويل خطّة إنعاش اقتصاديّة، تهدف لإخراج ​الاتحاد الأوروبي​ من الأزمة الاقتصاديّة الناجمة عن أزمة وباء "​كوفيد 19​".

وركّز في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إنشاء هذا الصندوق، وإلى جانب الآليّات الأُخرى الّتي استُحدثت لتحقيق نهوض اقتصادي، يشكّل نقطة تحوّل أوروبيّة لمواجهة أزمة غير مسبوقة".

ومن المقرّر أن تقدّم رئيسة المفوضية الأوروبية ​أورسولا فون دير لاين​، اليوم الأربعاء خطّة إنعاش لدعم اقتصادات الدول الأوروبية المتضرّرة من تفشّي "كوفيد 19"، وتنتظرها تلك الدول بفارغ الصبر. ويُرجّح أن يكون مشروع فون دير لاين مزيجًا بين خيارَي إصدار قروض للدول المتضرّرة وتقديم إعانات لها، عبر أداة إنعاش جديدة تموّل من إصدار سندات من جانب المفوضية باسم الاتحاد الأوروب؛ وفق مصادر أوروبيّة عدّة.