كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمان إيران الجديد يجتمع وسط قيود صارمة على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع البرلمان الجديد في إيران، اليوم الأربعاء بعد انتخابات 21 فبراير بموجب بروتوكولات صحية صارمة وقواعد للمباعدة الاجتماعية لدرء فيروس كوروناالمستجد في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تضررًا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن العديد من المشرعين كانوا يرتدون كمامات وتم قياس درجات حرارتهم قبل دخول مبنى البرلمان في جنوب طهران، كما أوردت وكالة "رويترز".

حرم هيئة الرقابة المتشددة في إيران، مجلس صيانة الدستور، الذي يجب أن يوافق على المرشحين البرلمانيين، الآلاف من المعتدلين والمحافظين البارزين وسمح للناخبين بالاختيار في الغالب بين المرشحين المحافظين والمتشددين من الموالين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لخوض الانتخابات.

مثل المتشددين، يؤيد المحافظون الثيوقراطية الحاكمة، ولكن على عكسهم يدعمون المزيد من الانخراط مع العالم الخارجي.

ليس للبرلمان الإيراني المكون من 290 مقعدًا أي تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية الإيرانية، والتي يحددها خامنئي. لكنها قد تعزز المتشددين في انتخابات 2021 للرئاسة وتشدد السياسة الخارجية لطهران.

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وسيختار المشرعون الأسبوع المقبل رئيسًا للبرلمان لمدة عام واحد.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات في إيران وصلت إلى 7508 حالة مع وجود 139511 حالة مؤكدة. وقال التلفزيون الحكومي، إن جميع المشرعين البالغ عددهم 268 الذين حضروا مراسم الافتتاح اختبروا نتائج سلبية للفيروس.

وقال الرئيس حسن روحاني، في خطاب أمام البرلمان أذاعه التلفزيون مباشرة: "نحن من بين الدول التي نجحت في مكافحتها لهذا الفيروس الخطير".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إيرنا، أن المشرعين أجلوا بسبب تفشي المرض زيارة تقليدية لضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

بعد 69 يومًا، أعادت إيران فتح المواقع والمزارات الشيعية المقدسة في جميع أنحاء البلاد. يجب على الحجاج احترام لوائح المباعدة الاجتماعية عند الدخول.

ولقي العشرات من المسؤولين الإيرانيين حتفهم بسبب الفيروس، بمن فيهم اثنان من المشرعين المنتخبين في فبراير.