كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا توقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في فرنسا، اليوم الأربعاء، وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كانت وزارة الصحة الفرنسية، قالت إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، بلغت 28530 منذ الأول من مارس، وذلك بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمديرية العامة للصحة في فرنسا، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 145555، بعد تسجيل 275 حالة جديدة منذ يوم الاثنين.

كما أشارت المديرية إلى أن 16264 مصابا بكورونا، أي أقل بـ534 من إحصاءات يوم الاثنين، يتلقون العلاج في المستشفيات، لافتة إلى تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بمقدار 54 منذ يوم الاثنين، ليصبح 1555 حالة فقط.

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هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفا و532.

وأضافت "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي ذكرت أيضا، أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفا و269، فيما تماثل مليونان و232 ألفا و593 شخصا للشفاء من المرض.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.