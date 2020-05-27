انت الان تتابع روسيا تسجل 161 وفاة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء وفاة 161 مصابا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3968.

وأعلن المسؤولون تسجيل 8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 370680.