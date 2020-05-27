روسيا تسجل 161 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت روسيا اليوم الأربعاء وفاة 161 مصابا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3968.
وأعلن المسؤولون تسجيل 8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 370680.
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