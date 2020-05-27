البصرة تعلن إنجازا علميا لعلاج مرضى كورونا وتدعو المُتعافين للمساعدة

اعلن فريق بلازما النقاهة في دائرة صحة البصرة، اليوم الاربعاء، عن تحقيق إنجاز علمي و"طريقة جديدة" على مستوى العالم لعلاج مرضى كورونا عبر مجال "بلازما النقاهة"، داعيا المرضى المُتعافين من المرض إلى المراجعة والتبرع بالدم من أجل مساعدة باقي المرضى.
وأوضحت أن "عدد المرضى المستفادين بلغ ثلاثين مريضا ومستمرين بالاعطاء، منهم ١٧ كانوا في العناية المركزة وخرج ١٠ منهم للبيت و ٣ منهم خرجوا من العناية المركزة و٣ مازالوا يتلقون العلاج مع حالة وفاة واحدة، ومن الـ ١٣ حالة الاخرى خرج ٩ منهم للبيت و ٤ مازالوا في طريقهم للشفاء".
وبينت أن "الفريق قام باستخدام طريقة جديدة على مستوى العالم حيث حصلنا على ٨٠ وحدة بلازما من ثمان متبرعين فقط وفي صدد جمع خزين منها يمكن خزنه لاكثر من سنة"، داعية "جميع المتشافين للمبادرة للتبرع".
واشارت الى أن "الفريق سيقوم بتقييم الحالة العامة للمتبرع قبل اخضاعه لعملية التبرع"، موضحة أن "مناعة المتبرع لاتتاثر بعد التبرع".
وأكدت ان "تبرع المتعافين ساهم بشكل موثق بانخفاض عدد الوفيات من ١٨ حالة عندما كان مجموع الحالات المسجلة ١٥٤ الى وفاة واحدة بعد تطبيق التجربة رغم وصول عدد الاصابات لأكثر من ٥٠٠ حالة"، داعية جميع المتشافين المبادرة بالاتصال برقم الفريق المخصص للتبرع 07726067760 ، أو التواصل مع رئيس لجنة متابعة المرضى المتعافين المتبرعين ببلازما نقاهة كوفيد ١٩ في دائرة صحة البصرة الدكتور وسام محمد علي".
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