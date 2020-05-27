تامر حسني خسر 14 كيلوغراماً بوقت قصير... كيف؟

وتابع: "أنا كنت عكس الناس وخسيت 14 كيلو في حظر التجوال، وأنا مشيت على نظام غذائي سليم وحافظت على كميات الأكل، ولازم كل واحد يعرف إن في أصناف تتخن شخص وشخص تاني لا، فلازم يكون على علم بده، وعشان أدي نصيحة بجد أهم حاجة شرب الماء بشكل كبير، لإنه مفيد للإنسان ومفيد للرجيم كمان".يذكر أنه عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسني، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" والتي شارك فيها تامر حسني والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجريني والمطرب التونسي بلطي، خلال عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعي، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.