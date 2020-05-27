أول عملية زرع رئة لمصاب بـ'كورونا'

أعلنت الجامعة الطبية في العاصمة النمساوية فيينا عن إجراء أول عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة مصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية.
وأوضحت أن المريضة كانت في حالة صحية جيدة ولم تكن تعاني من أمراض مسبقة، قبل أن تصاب بفيروس كورونا قبل 8 أسابيع، وبعد ذلك بوقت قصير تدهورت حالتها بشكل كبير.
ووفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" عن المركز: "كانت حالة المريضة ميئوسا منها. إذ كانت الرئة مثل كتلة ولم يتبق شيء".
ووصفت العملية الجراحية بأنها "معقدة للغاية"، ولكنها ناجحة. وقال المركز: عقب العملية باتت "جميع أعضاء المريضة تعمل ونحن راضون للغاية. لكن الطريق ما زال طويلا حتى نتمكن من إخراجها من المستشفى".
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