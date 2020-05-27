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خطوط السعودية الجوية تعلن جاهزيتها لاستئناف الرحلات الداخلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

خطوط السعودية الجوية تعلن جاهزيتها لاستئناف الرحلات الداخلية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية السعودية جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، إثر صدور الموافقة في هذا الشان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وما أعلنته من إجراءات التنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة والتي سوف تتم على عدة مراحل.

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وبينت الخطوط الجوية السعودية في بيان صدر فجر اليوم ان خطتها التشغيلية تتضمن في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

 

وأشارت الخطوط الجوية السعودية الى انها ستواصل في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة

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