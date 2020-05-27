أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنّ "عدد حالات الوفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد بلغ 24512، مع تسجيل 1039 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، في رابع حصيلة وفيات يوميّة تزيد عن الألف تسجّل في أكبر دولة في أميركا اللاتينية، منذ بدأت وتيرة تفشّي الوباء فيها تتسارع في الأسبوع الماضي.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد حالات الإصابة إلى 391222، بعد رصد 16324 حالة جديدة". غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبريّة لكشف العدد الحقيقي للمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البرازيلية: تسجيل 1039 وفاة و16324 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.