الصحة البرازيلية: تسجيل 1039 وفاة و16324 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ​البرازيل​ية، أنّ "عدد حالات الوفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد بلغ 24512، مع تسجيل 1039 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، في رابع حصيلة وفيات يوميّة تزيد عن الألف تسجّل في أكبر دولة في ​أميركا اللاتينية​، منذ بدأت وتيرة تفشّي الوباء فيها تتسارع في الأسبوع الماضي.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد حالات الإصابة إلى 391222، بعد رصد 16324 حالة جديدة". غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبريّة لكشف العدد الحقيقي للمصابين.