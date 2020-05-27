معهد روبرت كوخ: تسجيل 47 وفاة جديدة و362 إصابة بـ"كورونا" في ألمانيا

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ​ألمانيا​ زاد 362 حالة، ليصل الإجمالب إلى 179364 إصابة"، موضحةً أنّ "حصيلة الوفيات ارتفعت 47 حالة جديدة، لتصل إلى 8349".

وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية في بيان يوم أمس، أنّ "ألمانيا مدّدت حتّى 29 حزيران المقبل قواعد التباعد الاجتماعي، بهدف احتواء وباء "كوفيد 19"، موضحةً "أنّها قرّرت و16 مقاطعة إقليميّة السماح لما يصل إلى عشرة أشخاص، أو أفراد عائلتين، بالاجتماع في أمكنة عامة، مع التوصية بمخالطة أقل عدد ممكن من الأشخاص".