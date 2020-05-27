إنتهاء حظر التجول المفروض بجميع الولايات التركية منذ 4 أيام بسبب كورونا

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، "انتهاء حظر التجوّل المفروض في جميع الولايات التركية منذ 4 أيام، ضمن تدابير الحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

وأوضحت في بيان، أنّ "المواطنين بشكل عام التزموا منازلهم خلال فترة الحظر"، لافتةً إلى أنّ "إجراءات قضائيّة أو إداريّة اتُخذت بحقّ 47 ألفًا و831 شخصًا انتهكوا قرار الحظر خلال فترة الحظر".

يُذكر أنّ يوم الجمعة، أعلنت ​السلطات التركية​ حظرًا للتجول لمدّة 4 أيام خلال عطلة العيد. ومساء أمس الثلثاء، أعلنت الصحة التركية تسجيل 948 إصابة بالفيروس، لترفع الإجمالي إلى 158 ألفًا و762، مشيرةً إلى أنّ حصيلة وفيات الفيروس ارتفع إلى 4 آلاف و397، إثر تسجيل 28 حالة جديدة.