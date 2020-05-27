يركا: وفاة شاب متأثرا بجراح أصيب بها جراء شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الشاب أمير أمون (24 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها، جراء شجار وحادث دهس في قرية يركا قبل نحو أسبوعين.
وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهرية، اليوم الأربعاء، عن وفاة الشاب أمون، الذي كان يرقد للعلاج منذ تاريخ 15-5-2020.
وكانت طواقم إسعاف قدمت العلاجات الميدانية لشابين من القرية بعد تعرض أحدهما لحادث دهس ووصفت إصابته بالخطيرة، وإصابة شاب آخر بالطعن في القسم الأعلى للجسد.
ونقل المصابان إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهرية. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن الخلفية واعتقال مشتبهين.
وتسود البلدات العربية حالة من الغضب والقلق بسبب تفاقم أعمال العنف والجريمة، في ظل صمت المجتمع وتواطؤ الشرطة في محاربة واجتثاث العنف في المجتمع العربي.
ومساء الثلاثاء، قتل يوسف محمّد حصارمة (60 عامًا) ، إثر جريمة إطلاق نار في معلوت ترشيحا.
وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 29 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء.
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