شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 362 إصابة جديدة بكورونا و 47 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 362 إلى 179364. ووفقا للإحصاء، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات 47 لتصل إلى 8349.

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