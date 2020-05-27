شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر للمانحين يساعد ضحايا الأزمة السياسية في فنزويلا بـ 2.75 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيتم دفع نحو 600 مليون يورو كقروض غير قابلة للسداد، وتم حشد دعم بنحو 232 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وميزانيات الدول الأعضاء وحدها.
وسيتم استخدام تلك الأموال في تمويل المساعدات الإنسانية الطارئة للكثير من اللاجئين في دول الجوار لفنزويلا، ضمن أمور أخرى. وقالت ألمانيا إنها تعهدت بـ 22 مليون يورو خلال المؤتمر.
وذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "نحن بذلك نزيد إسهامنا للتغلب على الأزمة الفنزويلية هذا العام إلى إجمالي 55 مليون يورو".
ومن المقرر استخدام هذا المال لدعم الدول المجاورة لفنزويلا التي تواجه أكبر أزمة لجوء في تاريخ أمريكا اللاتينية، حسبما ذكر ماس.
وحسب الاتحاد الأوروبي، فر أكثر من خمسة ملايين شخص من فنزويلا خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتسبب صراع على القيادة والفساد وسوء الإدارة في انهيار الاقتصاد الفنزويلي.
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