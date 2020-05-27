شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 24.512 والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا بلغ 24512، مع تسجيل 1039 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 391222 بعد رصد 16324 حالة جديدة.

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