501 وفاة بكورونا فى أعلى معدل وفيات خلال 24 ساعة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 501 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى معدل وفيات تسجله البلاد في يوم واحد منذ تفشي الفيروس فيها، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
واوضح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن فيروس كورونا المستجد قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.
وكان الاقتصاد المكسيكي يعاني ركودا بالفعل قبل بدء الجائحة وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ تسعة في المئة هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.
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