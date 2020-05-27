501 وفاة بكورونا فى أعلى معدل وفيات خلال 24 ساعة في المكسيك

أعلنت ​وزارة الصحة​ المكسيكية تسجيل 501 حالة وفاة بين المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد، وهي أعلى معدل ​وفيات​ تسجله البلاد في يوم واحد منذ تفشي الفيروس فيها، حسبما ذكرت شبكة ​روسيا اليوم​.

واوضح الرئيس المكسيكي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ أن فيروس كورونا المستجد قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.

وكان ​الاقتصاد​ المكسيكي يعاني ركودا بالفعل قبل بدء الجائحة وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ تسعة في المئة هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.