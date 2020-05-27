شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد: الجماعة هى الشر المطلق فى وجه المصريين واحذروا دخولهم أى قضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمهم الدولى لازالوا وسيظلوا هم أخطر كيان يسعى لهدم مصر وشعبها واستغلال فتيل أى أزمة لنشر الفتن بين القيادة السياسية وأى فئة مهنية أو الشعب المصرى كاملا.

ووصف وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، جماعة الإخوان بأنهم أشر شر يواجه البلاد، محذرا "لو اتمكنوا من بلدنا مش هيرحموا حد لا أطباء و لا غيرهم.. جماعة الإخوان هم الشر المطلق وخطرهم هو الخطر الدائم المطلق.. وعلى الجميع الحذر منهم ومن محاولات دخولهم في أى خلاف لانها تسعى لإشعاله".

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وأوضح أن الجماعة عملت بالأمس على إشعال فتيل الأزمة بين الأطباء والدولة من خلال قناتها بتركيا وأيضا قناة الجزيرة وفتحت باب للمزايدات الرخيصة الذى لا داعى منه وسط هذه المعركة.

وشدد أن الدولة تحرص على اى إجراءات تمكن من حماية الطاقم الطبى وهو واجب علينا جميعاً شعب و مؤسسات دوله و أي واقعة تخص الأطباء أو غيرهم لابد من التحقيق فيها بمنتهى الجدية ومحاسبة أي مقصر أو متقاعس وهذا أمر بديهي وتعمل عليه الدولة.

وطالب "أبو حامد" الجميع بعدم السماح للإرهابية بالدخول في أى قضية لكن فهي تعمل لتحقيق مصالحها فقط، قائلا "الإخوان لا يهمهم الأطباء و لا غيرهم انتبهوا" .