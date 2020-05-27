كورونا في 24 ساعة| رقم قياسي في الإصابات ومصير عقار المصابين وإيطاليا تنهي الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وبدأ الإيطاليون يتذوقون طعم الحرية من جديد بعد خروجهم من مرحلة إغلاق صارمة ساعدت في احتواء حالة انتشار لفيروس كورونا المستجد كانت من أسوأ حالات الانتشار المدمرة في العالم.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
رقم قياسي في الإصابات.. تسجيل 789 حالة بكورونا ووفاة 14
"كن بطلًا".. الصحة تفتح باب التطوع للمشاركة في فرق مواجهة كورونا
دراسة تكشف المدة التي يتوقف فيها مصاب كورونا عن نقل العدوى
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بعد تعليقه عالميًّا.. "الصحة" تكشف مصير عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى كورونا
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