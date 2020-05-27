مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب: لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تصادم سيارتين ملاكي، دائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية. تلقى مدير الأمن اللواء عاطف مهران إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالحادث الذي وقع أمام قرية "صبيح" التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا. أسفر الحادث عن مصرع زوجين وزوج ابنتهم وحفيدتهم، جميعهم من قرية "الطيبة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى "ههيا" المركزي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن المتوفيين الأربعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، فيما شيع أهالي قرية "الطيبة" قبل قليل، المتوفيين إلى مثواهم الأخير.​

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