كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يتهم "تويتر" بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة لترامب بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة، بحسب "روسيا اليوم".
وكان حث موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".
وجاء في مقالة وجه بها "تويتر" متابعيه، أن "ترامب يدلي بادعاء لا أساس له، بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".
وزعم الرئيس الأمريكي، في تغريدات له في وقت سابق، أن "الاقتراع بالبريد سينطوي على احتيال إلى حد بعيد، وسيؤدي إلى انتخابات مزورة".
ترامب: الصين ستفعل كل ما بوسعها لتجعلني أخسر رئاسة أمريكا
وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل كل ما بوسعها" لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة، بحسب "رويترز".
وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترامب، إنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، وقال: "يمكنني فعل الكثير".
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة فى البيت الأبيض، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتأثير الاقتصادية التي نتجت عنه.
ونشرت إيفانكا صور من المقابلة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها:" تشرّفنا باستضافة أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين المذهلين في البيت الأبيض، تلهمنا قصصهم، ونحن فخورون بأنهم من بين ما يقرب من 60 مليون أمريكي يتلقون الدعم المالي من خلال برنامج حماية الراتب".