فيروس كورونا في إيطاليا| 96% من الوفيات تعانى من أمراض مزمنة وتخفيف الإجراءات

اقتربت إيطاليا من محاصرة فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت وكالة الحماية المدنية هناك أن عدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد - 19" بلغ 78، اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 92 حالة وفاة، الاثنين، لكن عدد حالات الإصابة اليومية زاد إلى 397 مقارنة مع 300 أمس الاثنين.

وقالت الوكالة إن الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات بلغت منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير إلى الآن 32955 حالة، وهو ثالث أكبر عدد من المتوفين في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

96% من الوفيات تعاني من أمراض مزمنة

أظهرت بيانات المعهد العالي للصحة في

إيطاليا أن نحو 96% من حالات الوفاة بالفيروس في البلاد كانت تعاني حالات مرضية سابقة.

وأوضح المعهد، الذي ينشر مجموعة من الدراسات عن تفشي المرض، بما في ذلك تقرير أسبوعي مفصّل، اتجاهاً تمت متابعته منذ بداية حالة الطوارئ، وهو أن متوسط عمر الإيطاليين الذين ماتوا بسبب الفيروس كان نحو 80 عاماً.

Advertisements

ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سيلفيو بروسافيرو، رئيس المعهد، قوله، في مؤتمر صحفي، إن "أحدث الأرقام تُظهر أن الحالات والوفيات الجديدة

الحياة تعود تدريجيًا

لها وضع مشترك، معظمهم من كبار السن المصابين بأمراض سابقة".

استطاع بعض الإيطاليين ارتشاف قهوة الإسبريسو في المقاهي، ويتناول البيتزا في المطاعم و يتبادلون الأحاديث في الأروقة، يحمل هذا التحول في حياتهم سؤالا مهما وهو: هل من المحتمل أن يشهدوا موجة ثانية من عدوى كورونا؟

وأوضح ماسيمو اندريوني، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى بوليكلينيكو تور فيرجاتا بروما لوكالة الأنباء الألمانية "قرار إعادة فتح المحال وغيرها يعتبر نوعا من المغامرة".

وأوضح "من وجهة النظر الفنية والمتعلقة بالعدوى وعلم الأوبئة، كنت سأكون ضد هذه الخطوة، وكنت سأقول يتعين علينا الانتظار فترة أطول... ولكن في ضوء الاقتصاد المعقد للغاية ، والوضع الاجتماعي والسياسي في بلادنا، كان من المحتم اتخاذ خطوة سابقة لأوانها قليلا".