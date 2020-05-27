روسيا تبلغ حليفًا لحفتر تأييدها وقفًا فوريًا لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لحليف لقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، إن موسكو تؤيد وقفًا فوريًا لإطلاق النار في ليبيا، وإجراء محادثات سياسية تفضي إلى تشكيل سلطات حاكمة موحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف نقل الرسالة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في اتصال هاتفي.

وصالح متحالف مع حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد ويعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.

رويترز