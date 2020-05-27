كورونا تتجه لمغادرة درعة تافيلات.. حالة واحدة قيد العلاج ونسبة التعافي تقارب 99 بالمائة

كشفت المندوبية وزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الوضع الوبائي بأقاليم الجهة خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي عرفت استقرارا لعدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا لليوم الحادي عشر على التوالي، فيما لم تعد به إلا حالة نشطة واحدة، مع نسبة تعافي تناهز 98.98 بالمائة.

إقليم ورزازات، الأكثر تضررا من الفيروس بسبب البؤرة السجنية المكتشفة به، لم تعد به حاليا إلا حالة إصابة واحدة نشطة، بعدما تعافى 498 حالة من بين المصابين، مقابل وفاة 4 أشخاص.

بالمقابل وحتى الآن خلت 4 أقاليم في الجهة من أي حالات نشطة بالفيروس، حيث تعافى 100 بالمائة من المصابين بإقليم ميدلت وعددهم 52، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الراشيدية وتماثل للشفاء بها كل الحالات الـ7 المصابة بالفيروس.

بإقليم زاكورة، بدوره، ومنذ 9 أيام لا توجد أية حالة نشطة، بعد تعافي 13 حالة إصابة، فيما كانت قد سجلت به حالة وفاة واحدة.