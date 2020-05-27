زوجة رفيق بوبكر: أعتذر من الشعب المغربي ومن المسلمين وزوجي لم يكن في وعيه فسامحوه -فيديو

لحظات بعد وضع الفنان رفيق بوبكر تحت تدابير الحراسة النظرية، صرحت زوجته، أنه نادم على ما اقترفه واعتبر إساءة للدين الإسلامي.

ووجهت زوجة رفيق في تصريحها من أمام مقر ولاية أمن البيضاء، الاعتذار لجميع المغاربة والمسلمين، موضحة أن زوجها نادم علي ما اقترفه، ولم يكن يظن نفسه في بث مباشر، خصوصا أنه كان فاقدا لكامل وعيه، تحت تأثير الخمر.

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وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي رفيق بوبكر، كان قد ظهر في شريط فيديو يسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بوقار العبادات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات، كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكايات ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها.و

أوضح البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية.