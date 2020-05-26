الجيش الليبي يحرر 3 محاور بطرابلس ويطرد المليشيات

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، إحكام سيطرته الكاملة على 3 محاور جنوبي العاصمة طرابلس، بعد طرد المليشيات الإجرامية التي حاولت الهجوم على قواته.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير ادارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية أحكمت السيطرة على محاور مل من: الرملة و الكازيرما وطريق المطار، جنوب طرابلس.

وأوضح أن مطار طرابلس تحت سيطرة الجيش الليبي كذلك أغلب محاور جنوب العاصمة طرابلس باتت محررة.

وأشار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن قوات الجيش الليبي أوقعت بالمليشيات الموالية لتركيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد الحربي، بعد هجوم المرتزقة الأتراك على أغلب محاور العاصمة طرابلس في محاولة بائسة منهم لتحقيق أي تقدم، في المسافة التي أعلن الجيش الليبي تركها للأهالي للاحتفال بعيد الفطر في هدوء.

وأوضح المحجوب أن المليشييات اعتمدت بشكل كبير اليوم الثلاثاء على الدفع بفرقة الحمزات السورية المدربة على الاقتحام لإحراز تقدم في محور عين زارة إلا أن الجيش الليبي اوقعهم في كمين كبير كلفهم عشرات القتلى بالإضافة لعدد من الجرحي و تدمير 5 عربات مسلحة.

ومن جانبه أكد المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها الكاملة على محوري "كزيرما" و"كوبري المطار" بعد اشتباكات قوية استمرت لأكثر من 6 ساعات.

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وتابع في بيان لشعبة الإعلام الحربي أن القوات كبدت المليشيات الإجرامية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما تم القضاء على قادة من مليشيات مدينة الزاوية التابعة للجماعة الليبية الموالية لتنظيم القاعدة.

وفي محور عين زارة، أضاف الخرطوش، أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة بعد أن قاموا بشنّ هجومٍ غادرٍ على مواقع وحدات القوات المُسلحة بمحور عين زاره، باء بالفشل.



وأشار إلى أن الاشتباكات الخفيفة لا تزالت مستمرة بوتيرة أقل -أقرب إلى المناوشات- في محيط مسجد فاطمة الزهراء، في هذا المحور.

ومساء الإثنين حقق الجيش الليبي تقدما كبيرا في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس وبسط سيطرته على غالبية الطريق الموصلة بين مدينة غريان 70 كلم جنوبا وطرابلس شمالا.

ومنذ، السبت، اندلعت الاشتباكات في محاور مدينة غريان وجنوب طرابلس، كما استهدف سلاح الجو بطلعات قتالية معسكر الشؤون الفنية المعروف "بالسلخانة" بمدينة غريان، إضافة إلى تجمعات من المليشيات في كوبري جندوبة مدخل مدينة غريان الشمالي.

ويواجه الجيش الليبي منذ 4 أبريل/نيسان 2019 مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا بالسلاح والمرتزقة لغرض تحرير العاصمة طرابلس من المرتزقة والإرهابيين.

