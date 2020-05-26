مكتب الوزير مرتضى نفى مخالطته لمصاب بفيروس كورونا

نفى المكتب الإعلامي لوزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​، في بيان، مخالطة مرتضى لأحد المصابين ب​فيروس كورونا​، مؤكدا أن "كل ما يشاع حول ذلك عار من الصحة، وندعو الله أن يحمي لبنان وشعبه من كل مكروه وأن يشفي كل مصاب".

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