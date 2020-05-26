السلطات الروسية: وفاة 73 مصابًا بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمحاربة فيروس كورونا عن وفاة 73 مصابا بالفيروس في موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة الروسية إلى 2183 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في موسكو

الثلاثاء بشكل طفيف بالمقارنة مع حصيلة أمس الاثنين، حين تم تسحيل 76 وفاة.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء تسجيل 173 وفاة

و8915 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم روسيا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 3807 حالات وحصيلة الإصابات إلى 363 ألفا و342 حالة، فيما تعافى أكثر من 131 ألف مصاب حتى ظهر الثلاثاء.

وتحتل روسيا المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.