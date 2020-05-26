حقوق الانسان: الصحة‬ تحتاج الى اعادة ترتيب قبل ان تنهار المنظومة الصحية

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الثلاثاء، ان وزارة الصحة تحتاج الى اعادة ترتيب قبل ان تنهار المنظومة الصحية. وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "عندما يشكو ‫سائق الإسعاف‬ من الحمى ولا يفحص مختبريا، ثم تتدهور الحالة ويدخل المستشفى بعد ٥ ايام ثم الانعاش لاحقا، وفي اليوم العاشر يتوفى، وعندما لا تتوفر ‫مسحات‬ لفحص العائلة، فان ‫وزارة الصحة‬ تحتاج الى اعادة ترتيب اولوياتها". محذرا من "انهيار المنظومة الصحية والكادر الطبي".

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