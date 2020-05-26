مسافات آمنة بين كل مصلٍ.. خطة مصرية لفتح المساجد

واوضحت وسائل اعلام مصرية أن أبرز ملامح خطة عودة فتح المساجد، تتلخص بتحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، وتوزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل.واشارت الى أن نحو 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية، كما يتم تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، ووضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.

وأوضح الاعلام المصري، أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بدأت في انتاج كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.

وكانت مصادر مطلعة داخل الحكومة كشفت عن إعادة النظر في فتح دور العبادة " المساجد والكنائس "، لإقامة الشعائر الدينية وفق الاشتراطات الصحية والطبية وضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 21 يونيو/ حزيران المقبل.

