مسافات آمنة بين كل مصلٍ.. خطة مصرية لفتح المساجد

أعدت وزارة الأوقاف المصرية، خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، والتي من المقرر عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء المصري مطلع الأسبوع المقبل .
واشارت الى أن نحو 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية، كما يتم تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، ووضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.
وأوضح الاعلام المصري، أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بدأت في انتاج كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.
وكانت مصادر مطلعة داخل الحكومة كشفت عن إعادة النظر في فتح دور العبادة " المساجد والكنائس "، لإقامة الشعائر الدينية وفق الاشتراطات الصحية والطبية وضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 21 يونيو/ حزيران المقبل.
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