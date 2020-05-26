العنف ضد النساء: طعن شابة في النقب ومقتل أخرى في جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت شابّة (32 عامًا) مساء اليوم، الثلاثاء، طعنًا على يد شقيقها، فيما أصيب شابّة أخرى بجراح متوسّطة جرّاء تعرّضها للطعن.
ففي جنين، تعرّضت شابة من بلدية السيلة الحارثيّة، قرب جنين إلى الطعن من شقيقها "إثر مشكلة عائليّة"، ما أدّى إلى مقتلها فورًا.
وذكرت مصادر طبيّة أنّ الضحيّة وصلت إلى مشفى جنين الحكومي وقد فارقت الحياة، وأن الإصابات تركّزت في صدرها وقلبها وأنّه تم التحفّظ على جثّتها.
أمّا في النقب، جنوبيّ البلاد، فتعرّض شابة (30 عاما) للطعن ونقلت إلى مشفى سوروكا لتلقّي العلاج.
وذكرت مصادر طبيّة إنّ حالة الشابة متوسّطة.
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