بحث سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، الوضع في سوريا والشرق الأوسط والتسوية الليبية.
وناقش الجانبان - وفق بيان الخارجية الروسية، اليومالثلاثاء - بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض في سوريا في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب، ومهمة توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وعملية الحل السياسي للأزمة السورية على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد.
وأشار البيان إلى أن قضايا التسوية في الشرق الأوسط وليبيا، المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، تم بحثها أيضا، موضحًا أن المحادثات جرت أمس الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري بموسكو يبحث تطورات الوضع السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.