وفيات كورونا في كندا ترتفع إلى 6566

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن مع بدء إجراءات رفع العزل في معظم الدول الأوروبية الأسبوع الفائت أن كندا والولايات المتحدة توافقتا على ابقاء حدودهما المشتركة مغلقة أمام التنقل “غير الضروري” حتى 21 حزيران بسبب وباء كوفيد-19، معتبراً أن القرار “مهم ومن شأنه حماية الناس على جانبي الحدود”.

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