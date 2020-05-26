شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تتوق نتائج سلامة عقار « كلوروكين» منتصف يونيو والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن فريقا مختصا بالسلامة سيراجع البيانات حول عقار هيدروكسي كلوروكين بحلول الشهر القادم، وذلك بعد يوم واحد من استناد مسؤولين إلى مخاوف تتعلق بالأمان دفعتهم إلى وقف استخدام علاج الملاريا فى تجربة عالمية على مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت المنظمة استخدام العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب.

وقالت منظمة الصحة العالمية "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات.