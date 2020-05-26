شكرا لقرائتكم خبر عن 50 درجة مئوية .. موجة حارة تجتاح الهند والان نبدء بالتفاصيل

وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الهند، فيما اجتاحت موجة حارة أجزاء واسعة من شمال وغرب ووسط البلاد اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن هناك "موجة تتراوح ما بين حارة وشديدة الحرارة" عبر ولايات الهند الشمالية أوتار براديش وراجستان وغرب ماهاراشترا ووسط ماديا براديش، وكذلك الولايتين الشرقيتين بيهار وجارخاند.

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وأضافت أن نيودلهي سجلت أعلى درجة حرارة في يوم خلال هذا الفصل، حيث وصلت الحرارة إلى 6ر47 درجة مئوية في منطقة بالام.

وجرى تسجيل أعلى درجة حرارة في البلاد في مدينة تشورو بولاية راجستان، وبلغت 50 درجة مئوية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الهندية الخاصة "سكيمت" إن هذه أعلى درجة حرارة تسجلها نيودلهي في أيار/مايو منذ 2009، حيث كانت أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على الإطلاق 4ر48 درجة مئوية في أيار/مايو .1998