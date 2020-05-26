لودريان: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية لا يمكن أن يبقى بدون رد

كرّر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان دعوة بلاده الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع "لا يمكن أن يبقى بدون رد".
وفي كلمة له أمام الجمعية الوطنية، أشار إلى أننا "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضيفا أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".
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